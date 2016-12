Fidel Castro, Mattarella: "Protagonista della storia del mondo"

"Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Fidel Castro, un protagonista della storia del suo Paese e del mondo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente del Consiglio di Stato e dei ministri di Cuba, Raul Castro. "Nel corso degli ultimi anni, seppur lontano dalla politica attiva, egli non ha mancato di far sentire la sua voce su tematiche di grande rilievo", ha aggiunto.