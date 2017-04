Fiamme distruggono una casa a New York: almeno cinque morti

Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise a New York in un incendio divampato in una vecchia casa di due piani nel quartiere del Queens, nell'area disagiata di Jamaica, e propagatosi anche nelle abitazioni adiacenti Le fiamme, la cui origine è ancora oggetto di indagine, hanno divorato l'abitazione in legno e mattoni. Inutile il tempestivo intervento dei vigili del fuoco allertati dai vicini.