Ferroviere eroe salva un ciclista che stava per essere investito da un treno: vivi per miracolo

Immagini da brivido quelle che immortalano il salvataggio di un ciclista pochi attimi prima che un treno a tutta velocità lo investisse. A compiere il gesto eroico un ferroviere che si trovava nelle vicinanze insieme ad alcuni colleghi. Vedendo un uomo in mezzo alle rotaie il lavoratore ha preso la rincorsa e si è gettato verso di lui per salvarlo. Sono vivi entrambi per miracolo. Non è ancora certo il luogo in cui è avvenuta la mancata tragedia, ma con molta probabilità si tratterebbe del Regno Unito .

Il video di 52 secondi immortala un uomo con la sua bicicletta in mezzo alla rotaie. Il ciclista è distratto, barcolla e sembrerebbe ubriaco. Poco dopo lancia il mezzo a due ruote alla sua destra, rimanendo solo al centro di un luogo pericolosissimo, la ferrovia. Un treno sta, infatti, per arrivare, ma lui non se ne accorge. Pare non senta neanche il rumore del mezzo. Non è chiaro dalle immagini, infatti, se indossi un cappello o un paio di cuffie. In suo soccorso, giunge il ferroviere eroe che con un gesto rapidissimo lo spinge dall'altro lato delle rotaie, salvando lui e se stesso per miracolo. Gli altri colleghi, una volta passato il convoglio, si avvicinano per assicurarsi che stiano bene entrambi. Scene da brivido.



Il video ha fatto il giro del web e secondo alcuni utenti potrebbe essere frutto di un montaggio ad arte. Intanto, la Network Rail, società britannica che gestisce le infrastrutture ferroviarie inglesi, è stata contattata per commentare l'accaduto e per avere maggiori informazioni.