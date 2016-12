Fermata la compagna del 28enne armato arrestato a Disneyland Parigi

La polizia francese ha fermato la donna che accompagnava il 28enne arrestato giovedì a Disneyland Parigi , dopo avere provato a entrare in uno degli hotel del parco divertimenti con due pistole di piccolo calibro in valigia. La donna è stata arrestata a casa sua e nell'operazione non ci sono stati incidenti, riferiscono gli investigatori.

"Mia madre non voleva pistole in casa" - L'uomo arrestato a Disneyland Parigi ha ammesso durante l'interrogatorio di aver commesso delle incredibili leggerezze e che aveva prenotato una stanza al "New York" per trascorrere lì il weekend con la sua compagna. Il 28enne stava traslocando e le pistole ha dovuto portarsele dietro in valigia perché sua madre, nella cui casa ha lasciato le sue cose in attesa del nuovo appartamento, non voleva saperne di tenere in casa le armi.



Svanisce la pista del terrorismo - Svanisce definitivamente la pista terroristica, mai presa dagli inquirenti troppo sul serio dal momento che la procura dell'antiterrorismo non è stata mai attivata. L'uomo, che gestisce una brasserie a Montparnasse, ha ripetuto: "Portavo un'arma perché mi sentivo minacciato". Potrebbe essere comunque accusato di detenzione illegale di armi da fuoco.