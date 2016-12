12 marzo 2015 Ferguson, torna alta la tensione: spari contro la polizia, feriti due agenti I due, colpiti al viso e a una spalla, non sarebbero in pericolo di vita Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - Due agenti di polizia sarebbero stati raggiunti da colpi di arma da fuoco fuori dal dipartimento di polizia di Ferguson, negli Usa, durante una protesta in corso davanti all'edificio. Gli agenti, secondo quanto riferito da una fonte della polizia alla stampa locale, apparterrebbero uno alla contea di St.Louis e l'altro al comune di Webster Groves. Il capo della polizia di Ferguson, Thomas Jackson, si era dimesso ieri dopo le accuse di razzismo.

Testimoni hanno parlato di due-quattro spari, provenienti da un gruppo di case sulla Tiffin avenue, all'incrocio con la West Florissant avenue. Uno dei poliziotti sarebbe stato colpito al viso, l'altro a una spalla. Al momento non è stata diffusa alcuna notizia ufficiale sulle loro condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Soccorsi, sono stati trasportati in un ospedale della vicina St. Louis.