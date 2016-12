Ferguson,Obama: no alle violenze

"Dare fuoco ad edifici, bruciare auto, distruggere proprietà sono atti distruttivi e non ci sono scuse per questo". Lo ha dichiarato il presidente Barack Obama riferendosi alle violenze a Ferguson. "Il problema non è solo un problema di Ferguson, è un problema dell'America", ha affermato Obama. "Se una parte della comunità americana non si sente benvenuta o trattata equamente - ha detto ancora - la cosa mette tutti a rischio".