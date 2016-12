27 novembre 2014 Ferguson, continuano le proteste in tutte le città degli Stati Uniti: 400 arresti Campagna anche su Twitter: le star stelle e strisce invitano a boicottare i grandi saldi del "Black Friday" in segno di dissenso Tweet google 0 Invia ad un amico

07:19 - Più di 400 persone sono state arrestate a Ferguson e in tutti gli Stati Uniti in seguito alle proteste per la decisione del Gran giurì di non incriminare il poliziotto che ha ucciso il 18enne Michael Brown. Manifestazioni si sono avute in tutte le grandi città degli Stati Uniti, da Boston a Dallas, da New York ad Atlanta.

...e le star invitano a boicottare il "Black Friday" - Continuano intanto su Twitter gli appelli delle star a boicottare il "Black Friday" (la giornata dei grandi sconti che apre la stagione natalizia) in segno di protesta, con gli hashtag #notonedime (neanche un centesimo) e #boycottBlackfriday. Dal re dell'hip-hop Russell Simmons all'attrice di "Vampire Diaries" Kat Graham, molti a Hollywood hanno invitato i loro follower al boicottaggio.