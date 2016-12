Seconda notte di proteste a Ferguson, in Missouri, e in tutte le più grandi città americane per la decisione di un Gran giurì di non incriminare l'agente che ha ucciso un ragazzo nero disarmato. A Ferguson un'auto della polizia è stata data alle fiamme dai manifestanti. In Minnesota invece momenti di tensione per un automobilista che ha investito a tutta velocità un gruppo di persone che protestava.