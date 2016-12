Ferguson,ancora proteste negli Usa

Proseguono in tutti gli Stati Uniti le proteste contro la decisione di non processare il poliziotto che a Ferguson, in Missouri, ha ucciso Michael Brown, un ragazzo di colore disarmato. Cortei a Baltimora, Seattle, Kansas City, Los Angeles, e all'Università di Palo Alto, in California. La preoccupazione delle autorità sono legate soprattutto ai possibili disordini che si potrebbero verificare nel lunghissimo weekend del Thanksgiving.