Ferguson,ancora proteste a St Louis

00:10 - Alcune migliaia di persone hanno marciato nelle strade di St Louis, in Missouri, nel secondo giorno di manifestazioni per chiedere l'arresto dell'agente che due mesi fa a Ferguson ha ucciso il 18enne nero Michael Brown e per protestare contro la brutalità della polizia. Giovedì gli agenti hanno usato gas urticanti e arrestato otto persone che protestavano per l'uccisione il giorno prima a St Louis di un altro 18enne nero.