Ferguson, agente non incriminato Esplodono le proteste e la rabbia

Il governatore del Missouri, Jay Nixon, ha deciso di inviare rinforzi della Guardia Nazionale a Ferguson, per appoggiare la polizia locale, dopo l'esplosione delle proteste per la mancata incriminazione dell'agente che sparò e uccise il 18enne Michael Brown. Almeno una dozzina di edifici sono in fiamme e il capo della polizia della contea di St.Louis, Jon Belmar, afferma di avere udito oltre 150 colpi di arma da fuoco.

20:10 Russia: Usa hanno enormi problemi di diritti umani

Le violenze a Ferguson sono una testimonianza "degli enormi problemi interni che gli Usa hanno sul fronte del rispetto dei diritti umani". E' il duro commento diffuso dal ministero degli Esteri russo a quanto accaduto nel Missouri.

15:57 Ferguson, in atto protesta pacifica

Una manifestazione pacifica è in corso sulle strade di Ferguson dopo la notte di violenza in seguito all'annuncio della mancata incriminazione del poliziotto che sparò e uccise il 18enne nero Michael Brown. Le immagini tv mostrano diverse persone riunite davanti al dipartimento di Polizia mentre sfilano in silenzio

14:34 Scontri Ferguson, 82 arresti

Nel corso della notte di violenze a Ferguson sono state arrestate 61 persone, molte delle quali per furto e violazione di domicilio. Lo ha riferito un portavoce della polizia locale, Brian Schellman. Altre 21 persone sono state arrestate per reati simili anche nella vicina St Louis, ha reso noto il sindaco della città, Francis Slay.

14:31 Polemiche sul pm: ha sbagliato il momento dell'annuncio

E' bufera contro il pm Robert McCullock, accusato di aver sbagliato i tempi dell'annuncio della non incriminazione dell'agente Darren Wilson nel caso dell'uccisione del 18enne nero Michael Brown, a Ferguson in Missouri. Sono in molti a chiedersi, infatti, per quale motivo il pubblico ministero abbia comunicato la decisione ore dopo che i dodici giurati avevano finito di deliberare, o perché non abbia aspettato la mattina successiva.

12:14 Provocazione dell'Isis: "Vi offriamo asilo"

Mentre Ferguson brucia, arriva la provocazione dell'Isis: "Offriamo asilo ai neri americani nella terra del Califfato, i non musulmani dovranno convertirsi". E ancora: "State tranquilli, non manderemo truppe di terra in Usa".

11:45 L'ira del ministro francese

Duro attacco del ministro francese della Giustizia, Christiane Taubira, contro la Giustizia Usa su Twitter: Quanti anni aveva Michael Brown? 18 anni. Trayvon Martin? 17. Tamir Rice? 12. Quanti anni avrà il prossimo? 12 mesi?". La ministra socialista cita quindi Bob Marley: "Kill them before they grow" (Uccideteli prima che crescano).

11:12 Il poliziotto: "Avevo paura che mi uccidesse"

"Temevo che un altro dei suoi pugni mi avrebbe fatto perdere conoscenza, o anche peggio... Ne avevo già presi due in faccia, e il terzo sarebbe potuto essere fatale se mi avesse preso in pieno". Questa, secondo la Cnn online, la testimonianza di Darren Wilson, il poliziotto che ha ucciso Michael Brown.

09:05 Una trentina di arresti a Ferguson

E' di almeno 29 arresti,il bilancio degli scontri in corso a Ferguson, in Missouri. Lo ha detto il capo della polizia locale Jon Belmar in una conferenza stampa, precisando che non ci sono state vittime. I vigili del fuoco hanno difficoltà a domare una serie di incendi, a causa delle sparatorie in corso, ha aggiunto.

09:03 Istituita no-fly zone

Le autorità locali hanno introdotto anche una no-fly zone sulla contea del Missouri.

09:02 Polizia locale: "Situazione sta peggiorando"

"Quanto ho visto questa notte - ha detto il capo della polizia - e' probabilmente molto peggio della peggior notte dell'agosto scorso", quando erano scoppiati incidenti dopo l'uccisione, da parte di un poliziotto bianco, di un giovane nero di 18 anni.

09:01 Sale la tensione a Ferguson

Almeno una dozzina di edifici sono in fiamme a Ferguson, in Missouri, dopo i disordini scoppiati nella notte tra lunedì e martedì. Lo ha detto il capo della polizia della contea di St.Louis, Jon Belmar, che afferma di avere udito almeno 150 colpi di arma da fuoco.

08:21 Ferguson, inviata la Guardia Nazionale

Il governatore del Missouri, Jay Nixon, ha deciso di inviare rinforzi della Guardia Nazionale a Ferguson, per appoggiare la polizia locale. Diverse auto sono in fiamme nella cittadina nei pressi di St. Louis e un negozio di alcolici è stato devastato e saccheggiato.

08:05 Un dimostrante arrestato a New York

Almeno un dimostrante è stato arrestato a Times Square a New York in seguito alle manifestazioni di protesta per la decisione del Gran giurì di non rinviare a giudizio il poliziotto che il nove agosto scorso ha ucciso il diciottenne nero Michael Brown: lo riporta la Bbc online.

07:14 Ferguson, spari contro poliziotto

Un poliziotto è stato ferito a colpi di pistola a University City, sobborgo di St. Louis, vicino Ferguson. Nella cittadina del Missouri sono in corso violente proteste dopo la mancata incriminazione dell'agente che uccise il 18enne afroamericano Mike Brown.

07:01 Obama alla polizia: "Moderazione con i manifestanti"

Il presidente americano Barack Obama ha chiesto alla polizia di Ferguson di dar prova di moderazione nel trattare coi manifestanti. "Non si possono fare progressi lanciando bottiglie", ha detto dopo l'annuncio che l'agente Wilson non sarà incriminato per la morte di Brown. "Ma esorto la polizia alla moderazione".