Felpa "scimmia" indossata da bimbo di colore: H&M chiede scusa e toglie foto

H&M nella bufera dopo aver pubblicato sul proprio sito di vendita online lo scatto di un bimbo di colore usato come modello per sponsorizzare una felpa col cappuccio, con la scritta "La scimmietta più cool". Il colosso dell'abbigliamento low cost è dovuto intervenire per chiedere scusa e per togliere lo scatto giudicato "razzista" dalla Rete. Molti utenti attraverso i social network hanno lanciato una campagna per boicottare il marchio facendo notare che per i modelli bianchi sono state usate felpe con la scritta "Esperto di sopravvivenza".