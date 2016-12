Federica Mogherini in visita a Tripoli: "Libia sull'orlo della catastrofe"

19:53 - "La Libia è sull'orlo della catastrofe", una catastrofe che sarebbe tale per il Paese, la regione e la comunità internazionale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Federica Mogherini, a Tripoli. "L'Italia è pronta a stare al fianco del popolo libico, se lo vorrete. Bisogna salvare la Libia da un destino che non merita", ha aggiunto la Mogherini.

Il ministro, che si trova in visita nel Paese, insieme al segretario generale dell'Onu, Ban Ki moon, ha chiesto alle parti di intensificare gli sforzi per riportare la stabilità. Ne dà notizia un comunicato delle Nazioni Unite. Oltre alla Mogherini a Tripoli c'è anche il rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Bernardino Leon.



L'Onu: "Le milizie si ritirino da città e aeroporti" - "Tutte le milizie si devono ritirare dalle città libiche, dagli aeroporti e dalle sedi governative per consentire agli organi legittimi di lavorare": è l'appello lanciato dal segretario Onu, Ban Ki-moon, a Tripoli. "Chiediamo a tutti i gruppi di fermare i combattimenti: gli attacchi a Bengasi del generale Khalifa Haftar devono cessare, così come le azioni di Ansar al Sharia", ha aggiunto Ban, facendo appello a una soluzione negoziale delle "tensioni nell'ovest" del Paese.