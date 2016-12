Fed, staff Trump al Wsj: non punta alle dimissioni della Yellen

Donald Trump non punta alle dimissioni del presidente della Fed, Janet Yellen. Lo afferma uno dei consiglieri del tycoon al Wall Street Journal, cercando di spazzare via le indiscrezioni delle ultime settimane. Il mandato della Yellen scade nel febbraio 2018 ed è probabile che Trump non la rinnovi per un secondo, ha però spiegato il consigliere del neo eletto presidente.