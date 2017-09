Fca, Marchionne: "Alfa e Maserati immature per lo scorporo"

"Alfa e Maserati sono due realtà fondamentalmente immature" per essere scorporate. Lo ha detto l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne. "Capisco benissimo il fatto di staccarsi dal mass market, come concetto non fa una piega - ha aggiunto -. Il momento è sbagliato, non siamo nelle condizioni di farlo. Se c'è un'opzione che si avvererà in futuro, di sicuro dopo che me ne vado io, quindi calmiamoci, non succederà fino a quando c'è Marchionne".