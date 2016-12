23:27 - Giornalisti e il mondo dei media americani nel mirino dell'Isis. E' il nuovo allarme lanciato dall'Fbi, secondo cui i jihadisti avrebbero indicato reporter e personalità della stampa o della tv come "obiettivi auspicabili" di attacchi terroristici per rappresaglia per i raid aerei in Iraq e in Siria. Gli agenti federali citano diversi appelli postati online e sui social media dalla propaganda jihadista.