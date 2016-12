Fbi: cresce violenza in città Usa

Il numero uno dell'Fbi, James Comey, si dice "molto preoccupato" per l'aumento della violenza nelle città americane. "Non so cosa stia succedendo, ma è qualcosa di molto preoccupante", afferma Comey, sottolineando che l'unica cosa che sa per certo è che "molte persone stanno morendo, soprattutto giovani afroamericani".