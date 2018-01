Farnesina al lavoro per riprendere da Serbia opere d'arte trafugate

Il palazzo della Farnesina - Foto di Giorgio Benni

L'Italia vuole riportare in patria otto opere d'arte trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale e finite in Serbia. La Farnesina è al lavoro per delineare i passaggi diplomatici da seguire. Gli otto capolavori, acquistati illecitamente dal gerarca nazista Hermann Goring nel 1942, comprendono lavori di Tiziano, Tintoretto, Carpaccio, Veneziano e sono attualmente esposti al Museo Nazionale di Belgrado.