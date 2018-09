Fan Bingbing, cresce la paura per la superstar cinese sparita nel nulla

La sua ultima apparizione pubblica, in carne e ossa, è quella sul tappeto rosso di Cannes a inizio maggio. L'ultimo messaggio sui social, che racconta di una visita in un ospedale pediatrico in Tibet, risale al 2 giugno. Da quel giorno niente più . Sono, ormai, più di cento giorni che di Fan Bingbing, l'attrice 36enne più famosa e pagata della Cina, non si hanno notizie. Fuggita oltre confine? Arrestata? Non si sa, ma intanto il governo tace e nel Paese si teme che la sparizione dell'attrice di X-Men, sia legata a un'inchiesta delle autorità di Pechino sull'evasione fiscale nell'industria cinematografica.