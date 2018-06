Famiglia poliamorosa, in Canada 3 adulti registrati come genitori di un bambino

Se la poligamia e la bigamia in Canada non sono legali, le relazioni poliamorose sono concesse. "La società è in continuo cambiamento così come la struttura familiare. Bisogna riconoscere questa realtà. Non ci sono ragioni per credere che questa relazione danneggi in qualche modo gli interessi del bambino", è riportato nella sentenza del giudice Robert Fowler.



I tre membri della famiglia poliamorosa, la madre naturale del bimbo e i suoi due compagni, si sono rivolti al giudice dopo che la Provincia si è rifiutata di registrarli come genitori del bambino in quanto "solo due persone possono essere iscritte nel certificato di nascita". Il giudice Fowler ha riconosciuto la straordinarietà del caso, ma ha specificato che le decisioni delle autorità devono sempre tener conto degli interessi del bambino.



Secondo il magistrato il bambino in questione è nato in una "famiglia amorevole e sta crescendo in un ambiente sano". "Quando è stata introdotta la legge sull'infanzia, 30 anni fa, non erano contemplate le complesse relazioni familiari che ormai fanno parte della nostra società", ha detto Fowler. Per tutte queste ragioni il giudice ha specificato che "non ci sono ragioni per credere che questo tipo di relazione danneggi gli interessi del bambino". Al contrario "negare il riconoscimento della parentela avrebbe privato il bambino dell'eredità paterna con tutti i diritti e i privilegi del caso".