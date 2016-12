Famiglia Aylan in arrivo in Canada

La famiglia di Aylan, il bambino curdo annegato in mare e trasportato dalle onde sulle spiagge della Turchia, è attesa a Vancouver, dove dovrebbe arrivare nelle prossime ore, come riporta il Vancouver Sun. Mohammed Kurdi, il papà del bambino, sua moglie e gli altri cinque figli arriveranno in Canada come rifugiati con l'aiuto di Tima Kurdi, la zia del piccolo Aylan.