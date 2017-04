Fallito lancio missile dalla NordCorea, Casa Bianca: no comment

E' un netto "no comment" quello del presidente degli Stato Uniti, Donald Trump, in reazione al fallito lancio missilistico della Corea del Nord. A riferirlo e' il capo del Pentagono, James Mattis, in una nota. "Il presidente e la sua squadra militare sono al corrente dell'ultimo tentativo fallito di lancio missilistico della Corea del Nord. Il presidente non ha alcun ulteriore commento", recita la nota.