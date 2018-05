Fallito golpe in Turchia, tribunale condanna all'ergastolo 104 persone

Un tribunale di Smirne, in Turchia , ha condannato all' ergastolo 104 imputati , accusati di aver preso parte al fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 come parte della presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Tra loro, ci sono diversi alti ufficiali delle forze armate. Altri 21 imputati sono stati condannati a 20 anni per aver aiutato il commando che intendeva sequestrare e forse uccidere il presidente Recep Tayyip Erdogan nel resort di Marmaris.

La posizione di altri 143 alla sbarra è stata invece stralciata. Lo riporta Anadolu. Non si fermano intanto in Turchia gli arresti di massa sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Secondo il ministero dell'Interno, nell'ultima settimana 768 persone sono finite in manette in tutto il Paese con l'accusa di terrorismo. Secondo le stime dell'Onu, dal luglio 2016, sotto lo stato d'emergenza, in Turchia sono state arrestate almeno 160mila persone.