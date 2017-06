Fallito attentato a Bruxelles, studenti italiani stanno bene

"I ragazzi stanno tutti bene, stiamo tutti bene e ora siamo in hotel". Lo afferma uno degli accompagnatori del gruppo dei 25 studenti molisani che si trovavano nei pressi della stazione Gare Central. I ragazzi, durante il tentativo di attentato, hanno trascorso alcune ore in un ristorante per motivi di sicurezza finché le forze di polizia non hanno riaperto alla mobilità tutta la zona. A sancire la fine della brutta avventura una foto di gruppo in hotel.