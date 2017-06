Falle sicurezza,premier May: ora revisione operato polizia e 007

La premier britannica, Theresa May, si aspetta "una revisione dell'operato di polizia e servizi segreti" dopo le polemiche sulle falle dell'anti-terrorismo nel controllare uno degli attentatori di Londra. La May, inoltre, si augura che anche per la capitale venga fatto come nel caso dell'attacco di Manchester, quando l'MI5 (l'intelligence inglese) ha avviato un'inchiesta interna per fare luce su possibili errori nella prevenzione della strage.