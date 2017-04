Fact-checking day, il 2 aprile è la giornata internazionale contro le bufale

Il due aprile, non a caso il giorno dopo il pesce d'aprile, si celebra il Fact-Checking Day cioè la giornata contro le "bufale" online. E' una iniziativa internazionale, nata dalla collaborazione tra giornalisti e fact-checker di tutto il mondo. L'obiettivo dichiarato è intercettare le fake news messe in Rete per combattere la disinformazione in tutte le sue forme. "Non farti ingannare, i fatti contano", dice lo slogan del sito dedicato alla giornata,dove ci sono anche gli strumenti per riconoscere una bufala.

Navigando ci si imbatte in una sezione ad hoc con le istruzioni per l'uso, con tanto di quiz correlati, che insegna a distinguere le 'fake news'; ma anche una lista delle 16 bufale più virali dell'ultimo periodo seguite dalla verifica. Alcune di queste sono indilobbilmente legate alla campagna elettorale Usa, momento in cui il fenomeno delle bufale online è esploso. Proprio in questo periodo infatti due piattaforme come Google e Facebook sono finite nel mirino, accusate da alcuni osservatori di agevolarne la diffusione in Rete. Per l'International Fact-Checking Day del 2 aprile c'è anche l'hashtag #factcheckit.