Facebook, in vista elezioni Usa e Ue una war room contro fake news

In vista delle elezioni americane di metà mandato, a novembre, e delle prossime elezioni in Brasile e in altri Paesi, senza escludere le elezioni europee della prossima primavera, Facebook lavora alla costruzione di una "war room". Secondo il "New York Times" una task force di 20 persone monitorerà 24 ore su 24 il social media per scovare gli account falsi che cercano di influenzare gli elettori con notizie inventate.