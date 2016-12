Facebook contro agenzia antidroga

Facebook punta il dito contro la Drug Enforcement Administration e chiede assicurazioni sul fatto che non sia presente sul social network con falsi profili per le sue indagini. L'operazione verità arriva in seguito alla denuncia sporta da una donna di New York che ha accusato le autorità antidroga di aver creato un falso profilo su Facebook usando una sua foto, sottrattale dal cellulare quando è stata fermata per sospetto di droga nel 2010.