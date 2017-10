Facebook assume esperti di sicurezza per evitare altri Russiagate

I possibili candidati non sono molti, si tratta di persone che hanno lavorato nei servizi segreti americane o comunque nelle agenzie collegate all'intelligence a stelle e strisce. La "security clearence" è infatti un'abilitazione internazionale che permette di accedere alle informazioni sensibili. Facebook pensa quindi, attraverso questi documenti, di poter anticipare eventuali problemi come quelli affrontati nell'ultima tornata elettorale.



Il social network è finito nell'occhio del ciclone da quanto si è scoperto che hacker russi sono riusciti ad acquistare annunci per 100mila dollari che sono serviti a far circolare false notizie durante la campagna elettorale presidenziale del 2016. Un'interferenza su cui il governo americano sta ancora investigando.