Ex Guantanamo si arruola con Isis

Aveva ricevuto dal governo britannico un maxi risarcimento per i maltrattamenti subiti nei due anni di prigionia nel carcere di Guantanamo ma, lasciata la Gran Bretagna, un anno e mezzo fa si è unito a Isis in Siria. Protagonista della vicenda è Jamal al-Harith. Dopo aver ottenuto un milione di sterline da Londra, l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, fino a quando non è ricomparso come jihadista al soldo di Isis.