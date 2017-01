Ex dirigenti Goldman Sachs in amministrazione Trump, protesta a Ny

Manifestanzione all'esterno del quartier generale di Goldman Sachs a New York per protestare contro la decisione di Donald Trump di nominare nella sua amministrazione diversi ex dirigenti della banca, tra cui Steven Mnuchin, scelto come Segretario al Tesoro. Alcuni dei dimostranti indossavano maschere di mostri della palude, in riferimento alla promessa del tycoon di "prosciugare la palude" della corruzione a Washington.