Ex dipendente fa causa a Al Jazeera

Trattamento "fuori legge e discriminatorio" dei dipendenti. E' questa l'accusa avanzata da Shannon High-Bassalik, ex manager di Al Jazeera America nei confronti del network televisivo. Nell'azione legale presentata, High-Bassalik accusa Al Jazeera di favorire i dipendenti "arabi e uomini, trattando le dipendenti non arabe come cittadini di seconda classe". "Le donne - afferma - sono escluse dalle riunioni".