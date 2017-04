Ex capo 007 Gb: Trump ottenne prestito dalla Russia durante la crisi

Donald Trump avrebbe ricevuto denaro russo in prestito per sostenere le sue imprese quando esplose la crisi finanziaria nel 2008. E' quanto afferma l'ex capo dell'intelligence britannica MI6, Sir Richard Dearlove, sottolineando che il presidente americano si rivolse a Mosca "perché non avrebbe trovato nessuno in Occidente disposto a concedergli liquidità".