Evaso a Padova, preso in Spagna

La polizia di Padova ha arrestato in Spagna il 53enne Walter Sponga, latitante evaso a marzo dal carcere euganeo dove scontava l'ergastolo per un omicidio commesso a Marsiglia a metà degli anni Novanta. L'uomo è stato rintracciato a Ponte do Porto, in Galizia, dove lavorava come artista di strada, e sono state avviate le pratiche di estradizione.