Evasi Usa, individuata complice

Una dipendente del carcere di massima sicurezza dello Stato di New York, Joyce Mitchell, 51 anni, andrà a processo con l'accusa di aver aiutato i due detenuti evasi la scorsa settimana dalla prigione a mettere in atto il loro piano. La donna, istruttrice della sartoria del penitenziario, dovrà rispondere di contrabbando all'interno del carcere: avrebbe fornito ai due criminali alcuni degli strumenti utilizzati per la fuga.