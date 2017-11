Evacuato a Mosca il teatro Bolshoi per allerta bomba

Oltre 3500 persone sono state evacuate dal teatro Bolshoi di Mosca per una allerta bomba. Lo ha reso noto una fonte dei servizi di emergenza. all'agenzia Tass. Nel teatro si sarebbe dovuto tenere alle 19 ora locale un concerto dedicato al 100esimo anniversario della rivoluzione russa. All'interno dell'edificio agenti di polizia e cani antiesplosivo.

Secondo alcune informazioni raccolte da Ria Novosti, monitorando anche i social network, le evacuazioni hanno interessatoo anche il magazzino Gum e il Metropol Moscow Hotel. Le persone evacuate dal teatro Bolshoi sarebbero almeno 700.



"C'è stata una nuova ondata di telefonate anonime a proposito di bombe (...) In tutto, piu' di 10.000 persone sono state evacuate a Mosca a causa di queste minacce", ha riferito l'agenzia di stampa Interfax. Secondo la stessa fonte, sono stati evacuati anche i magazzini Tsoum e l'hotel National, che come il Metropol si trova vicino al Cremlino.



Altri media russi hanno riferito che le autorità hanno evacuato anche altri centri commerciali e cinema della capitale. Al momento non è stato ritrovato alcun ordigno. Secondo il Servizio federale di Sicurezza, l'allarme è stato dato attraverso telefonate di cittadini russi che si trovano all'estero.