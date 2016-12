Eutanasia spaziale per Philae, la sonda che analizzava la cometa

Addio definitivo a Philae, il lander della missione Rosetta, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che il 12 novembre 2014 si è posato per la prima volta sulla superficie di una cometa. Alle ore 11.00 è stato spento il dispositivo che permette le comunicazioni tra la sonda ancora in orbita attorno alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e il lander che non faceva più sentire la sua "voce" da più di un anno.