Eutanasia killer,dietrofront Belgio

15:49 - Il Belgio fa dietrofront sull'eutanasia. In base a una decisione dei medici infatti, il governo ha detto no alla richiesta di suicidio assistito presentata da Frank Van Den Bleeken, un ergastolano, in carcere da quasi 30 anni per stupro e omicidio. La domanda in un primo momento era stata accolta, ma poi il ministro della Giustizia ha deciso il trasferimento dell'uomo in un'altra struttura dove avrà una "vita qualitativamente decente".