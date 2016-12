Eutanasia, 2 anni al "dottor morte"

Nicolas Bonnemaison, il medico accusato di aver praticato l'eutanasia avvelenando sette persone in fin di vita per abbreviare la loro agonia, è stato condannato in secondo grado a due anni di carcere con la condizionale per uno dei casi a lui contestati. Nel processo di primo grado il "dottor morte", come è stato soprannominato Bonnemaison, era stato assolto.