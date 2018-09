Eurostat: in Italia calo domande asilo dei migranti,record in Europa

Nel secondo trimestre del 2018 in Italia ci sono state 20.500 richieste di asilo in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, e 4.500 in meno rispetto al primo trimestre 2018: sono entrambi numeri record in Ue. "E' il Paese con il calo assoluto di domande più accentuato della Ue - sottolinea Eurostat - seguito da quello della Germania (-12.000 sull'anno)". Invece in Spagna le istanze sono salite di 6.600 e in Grecia di 5.800.