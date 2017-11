Eurogruppo: "D'accordo con la Bce sulla riduzione delle sofferenze"

"In generale c'è accordo con l'approccio della Bce sui crediti deteriorati e voglio rassicurare il pubblico italiano, perché è preoccupato di questi nuovi requisiti per le banche: servono per essere sicuri che i problemi non accadano più in futuro": così il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem risponde a chi gli chiede cosa pensa dell'addendum della Bce sugli npl, i crediti deteriorati.