Eurocontrol: guasto al computer, rischio ritardi per la metà dei voli europei

La metà dei voli europei potrebbe subire ritardi a causa di un problema informatico , che è stato identificato e dovrebbe essere risolto nelle prossime ore. Lo ha fatto sapere la "European organisation for the safety of air navigation", l'agenzia che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione europea. " Non ci sono conseguenze di sicurezza a causa di questo incidente", hanno rassicurato gli esperti.

Circa due ore dopo l'allerta l'agenzia ha riferito che erano state messe in atto "procedure di emergenza (Contingency procedures) che ridurranno la capacità della rete europea di circa il 10%". Eurocontrol si è poi "rammaricata" per l'inconveniente, sottolineando che "la sicurezza è la nostra priorità numero uno in ogni momento". Il programma della giornata prevedeva un totale di 29.500 voli sulla rete europea. Eurocontrol ha fatto sapere che il problema è stato "identificato e sarà presto risolto".



Nessun disagio in Italia - Nessun problema nei principali scali italiani. L'Enac, l'autorità che gestisce la navigazione aerea in Italia, parla di una situazione "in linea di massima regolare". Traffico aereo "normale" a Malpensa e Linate, ha reso noto la Sea, la società di gestione dei due scali. L'inconveniente tecnico non ha comportato finora effetti sul traffico di Fiumicino, che risulta regolare in arrivo e in partenza, ha aggiunto nelle stesse ore il sito della società di gestione degli scali capitolini, Aeroporti di Roma. Tutto regolare anche a Bologna.



I problemi nel resto dell'Europa - Disagi invece in centro Europa. Nelle ore successive all'allerta il sito del quotidiano belga L'Echo, citando un portavoce di Belgocontrol, ha annunciato che allo scalo di Zaventem era stato fissato il limite di 10 voli in partenza all'ora, mentre non ha segnalato nessun disagio "per il momento" da parte di Brussels Airlines, principale cliente dell'aeroporto nazionale belga. "Ma non siamo ancora all'ora di punta, dobbiamo sorvegliare l'evoluzione" del traffico, ha sottolineato Kim Daenen un portavoce. L'aeroporto di Amsterdam-Schipol ha invitato i passeggeri a consultare sul suo sito web tutte le informazioni sui voli, sottolineando "possibili conseguenze sulle partenze". Disagi anche sul Mar Baltico con l'aeroporto di Helsinki che ha parlato di "ritardi al proprio traffico" aereo "dovuti ai problemi nei sistemi di Eurocontrol".