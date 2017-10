Eurobarometro, cresce la fiducia dei cittadini nel Parlamento europeo: in Italia +6% nell'ultimo anno

Fiducia in crescita - Scende poi la percentuale di coloro che hanno una percezione negativa: dal 32% al 24%, con un calo di ben 8 punti. Quasi la metà degli italiani chiede un ruolo più forte del Parlamento europeo (47%), in crescita di 3 punti rispetto a un anno fa. Il 52% dei cittadini - a fronte del 55% della media UE - è, inoltre, interessato all’appuntamento delle elezioni europee del 2019.



Principali preoccupazioni dei cittadini europei - I cittadini europei continuano a manifestare un sentimento di vulnerabilità e insicurezza, legato soprattutto a terrorismo (58%), disoccupazione (43%), povertà ed esclusione (43%) e immigrazione (35%). Questi quattro fenomeni vengono percepiti come "minacce". Un dato in linea con il precedente sondaggio Eurobarometro. Seguono il cambiamento climatico (23%), il fondamentalismo religioso (23%), il crimine organizzato (22%), i conflitti armati (21%), gli estremismi politici (20%), le epidemie (10%), i cyber-attacchi, il dumping sociale e la privacy (ognuno al 9%).



"I dati che emergono dalle ultime rilevazioni di Eurobarometro sono positivi e incoraggianti. Il sondaggio indica che la fiducia nel Parlamento europeo e nel nostro lavoro continua a crescere, con i risultati migliori registrati dal periodo pre-crisi" - ha commentato Antonio Tajani. "Non possiamo cullarci sugli allori - ha poi aggiunto - In alcuni Paesi non tutti i dati sono soddisfacenti. Dobbiamo proseguire l’azione per riavvicinare l’Europa ai suoi popoli, continuando ad ascoltarli e a fornire loro soluzioni efficaci". "I cittadini chiedono un’Europa più politica e democratica, dove a decidere sono i rappresentanti che hanno eletto, e non i funzionari. Per questo, vogliono che il Parlamento rafforzi il suo ruolo, anche nel dibattito sull’avvenire dell’Unione”, ha concluso il presidente Tajani.