Euro2016: francese preparava 15 attentati, fermato in Ucraina

Un francese sospettato di preparare 15 attentati in Francia durante Euro 2016 è stato arrestato in Ucraina: è quanto riferiscono i servizi segreti ucraini citati da BFMTV. Gregoir M., 25 anni, è stato fermato il 21 maggio dalle autorità di Kiev. Secondo l'intelligence locale, il francese avrebbe voluto colpire in particolare luoghi di culto ed edifici pubblici in Francia.