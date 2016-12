Euro 2016, Inghilterra-Russia è a rischio attentati Trovata una traccia nel tablet di Salah Abdeslam ?

Inghilterra-Russia, match della fase a gironi di Euro 2016 in programma l'11 giugno a Marsiglia, sarebbe uno dei bersagli di attacchi terroristici dell 'Isis . A riportare la notizia è il tabloid britannico "Sun", che scrive di come nel computer di Salah Abdeslam sarebbero state ritrovate foto del vecchio porto della città francese e "informazioni che suggeriscono" una possibile intenzione di prendere di mira i tifosi russi e inglesi.

Il "Sun" fa riferimento al timore di attacchi con kalashnikov e terroristi suicidi, ma non esclude neppure un ipotetico uso di "droni con armi chimiche". Una fonte anonima della sicurezza britannica conferma la preoccupazione che i tifosi possano essere attaccati "fuori dall'area di sicurezza" loro riservata. "Bar pieni di gente felice e ubriaca sarebbero un bersaglio facile", aggiunge, sottolineando comunque come i servizi di Londra stiano lavorando a contatto con quelli francesi per prevenire ogni minaccia agli Europei.