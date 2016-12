Euro 2016, auto sospetta a Stade de France: polizia la fa "brillare"

L'esplosione controllata vicino allo Stade de France dove la polizia ha forzato con l'esplosivo un'auto che era parcheggiata illegalmente in prossimità della struttura sportiva e aveva destato sospetti. Fortunatamente non è stato trovato niente di sospetto. Lo riferisce una portavoce della polizia francese, spiegando che "questi controlli avvengono regolarmente a Parigi" e che "non è stata fatta saltare in aria l'intera auto".