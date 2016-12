Euro 2016, 3 italiani fermati e rilasciati per striscione offensivo

Sono tre universitari di Milano i primi tifosi italiani fermati in Francia. Gli studenti avevano esposto uno striscione con la scritta "Acab" ("all cops are bastard"), offendendo la polizia, atto che nel Paese è reato. Ma al giudice hanno spiegato che era solo una goliardata indirizzata a un amico rimasto a casa per essere stato bocciato agli esami. Il giudice li ha quindi "ammoniti" con un "richiamo alla legge" e li ha rilasciati senza alcuna condanna.