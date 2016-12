Etiopia, spari della polizia sui manifestanti. La denuncia di Amnesty: almeno 97 morti

Sono almeno 97 i morti e centinaia i feriti in scontri tra le forze dell'ordine e manifestanti durante il weekend in diverse località dell'Etiopia. Lo denuncia Amnesty International. La situazione è degenerata dopo che migliaia di dimostranti sono scesi in piazza nelle regioni di Oromia e Amara contro il governo, chiedendo riforme politiche, giustizia e stato di diritto. Le violenze più gravi a Bahir Dar, dove almeno 30 persone sono rimaste uccise.