Etiopia, si vota per le politiche

Seggi aperti in Etiopia per le elezioni politiche e amministrative, le prime dopo la morte, nel 2012, dell'"uomo forte" della storia recente del Paese Meles Zenawi. Oltre 38 milioni di elettori (su 90 milioni di abitanti) dovrebbero confermare al potere Hailemariam Desalegn, ex professore universitario sceso in politica, alla guida dell'Etiopia dalla morte di Zenawi. Nel 2010, solo un seggio su 547 andò all'opposizione.