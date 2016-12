Estonia, rilasciato Giulietto Chiesa

12:11 - Giulietto Chiesa, arrestato a Tallinn, è stato rilasciato lunedì attorno alle 22. Il giornalista ed ex europarlamentare ha ringraziato "per il suo intervento deciso e per la maestria professionale" l'ambasciatore in Estonia Marco Clemente. Secondo quanto raccontato dalla moglie di Chiesa, l'ambasciatore avrebbe detto alle autorità locali: "Io non me ne vado finché non lo lasciate libero".

"Il mio fermo deriva fascista in Europa" - Lo stesso Chiesa commenta così sul suo sito di nofrmazione online il suo arresto: "Si è trattato di una plateale violazione di tutte le norme di diritto nazionale, internazionale, europeo e mondiale". Un episodio, conintua, "che dice fino a che punto la degenerazione fascista in Europa ha proceduto".



Era stata la moglie, Fiammetta Cucurnia, a rendere noto l'arresto del marito, prelevato dalla polizia in albergo, dove gli era stato comunicato che sarebbe stato espulso dal Paese entro 48 ore.



Chiesa era partito lunedì mattina da Roma per raggiungere Tallinn, dove era stato invitato a partecipare a una conferenza dal titolo "La Russia è nemica dell'Europa?". Al rientro in albergo, il giornalista era stato raggiunto dalla polizia.